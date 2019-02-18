جبل اولياء تنفق نحو 20 مليون جنيه علي التنمية

وأعلن المعتمد أن مشروعات التعليم والإنتاجية، بجانب تنظيم وتطوير النشاط التجاري، تأتي على رأس أولويات ميزانية الأداء والبرامج للعام الخاصة بالمحلية للعام 2019.
وترأس العراقي اجتماعاً ناقش مؤشرات الأداء للعام 2018 والإنجازات وخطة 2019، بحضور المدير التنفيذي للمحلية محمد علي شريف. وقال العراقي إن المشروعات المزمع تكملتها ضمن ميزانية الأداء والبرامج، تشمل مشروعات للتنمية الاجتماعية والتعليمية، بجانب الرعاية الصحية الأولية والسياحية وتطوير الحدائق العامة وتنظيم الأسواق العامة.
وأشار العراقي إلى أن المحلية نفذت عدة مشروعات العام الماضي في محاور مختلفة وفي مجال التعليم، حيث تم إنشاء مدارس وفصول جديدة والإجلاس، كما نفذت المحلية مشروعات للتنمية الاجتماعية.ولفت إلى إنشاء أسواق جديدة بالمدينة الخيرية وأخرى للبيع المخفض والإلكتروني ضمن جهودها لتنظيم وتجميع النشاط التجاري، علاوة على تنفيذ مشروعات لترقية وتطوير البيئة وتصريف مياه الأمطار.
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