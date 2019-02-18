تجديد عمل منظمة تكافح "التراكوما" في البلاد لخمس سنوات

وقعت وزارة الصحة ومنظمة "إنقاذ البصر" ومقرها لندن، الخميس، اتفاق تجديد عمل المنظمة في البلاد لخمس سنوات مقبلة، لتقديم خدماتها في مجال مكافحة "التراكوما". ووقع عن السودان وزير الصحة، الخير النور المبارك، ووقع عن المنظمة مديرها العام، سايمون بوش.

وأكد وزير الصحة خلال مراسم التوقيع على الدور الكبير الذي تقوم به منظمة "إنقاذ البصر"، مشيداً بعملها في ولايات دارفور في مجال مكافحة مرض "التراكوما".

وأكد على دعم المنظمة لاستمرار عملها بالصورة المطلوبة وتوفير المعينات المطلوبة، وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى تأهيل الكوادر الطبية العاملة في مجال مكافحة "التراكوما" وإجراء العمليات الجراحية والثقيف الصحي وإجراء المسوحات المتعلقة بمرض "التراكوما" في جميع ولايات السودان، إلى جانب تطوير مؤسسات الخدمة الصحية.

وفي السياق كشفت المنسقة القومية لبرنامج مرض "التراكوما" نائبة مدير مكافحة العمى بالصحة الاتحادية، بلقيس الخير الشفيع، الدور الكبير الذي تقوم به منظمة "إنقاذ البصر"، في مجال مكافحة مرض "التراكوما"، فضلاً عن تدريب الكوادر وتأهيل المؤسسات، مبينة أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ ما تبقى من أعمال.