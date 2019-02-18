الوطني يرفض المزايدة علي قانون "النظام العام"

وقال خيري إن قانون النظام العام موجود في كل دول العالم بمختلف معتقداتها غير أنه يسمى بقانون الآداب ونحو ذلك.
وانتقد التدخل الخارجي من منظمات حقوقية في أمر قانون النظام العام، قائلاً هم يريدون أن يضبطوا بلدانهم بالقانون ويريدون الفوضى ببلداننا، واعتبرها عدوانية وتجنياً على الحضارة السودانية، منادياً بعدم الإكتراث لما تناقلته الأسافير في هذا الإطار.وشدد رئيس الجمهورية عمر البشير، مطلع الشهر الجاري، على ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق، وأكد على حق الشباب في تحقيق تطلعاتهم، وقطع بأن الدولة تسعى لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد البلاد.
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