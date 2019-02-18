مجلس الورزاء سياسات "قوية" للقطن خلال أسبوعين

كشف رئيس مجلس الوزراء م. معتز موسى، عن إصدار سياسات جديدة للقطن وصفها بأنها “قوية” خلال الأسبوعين المقبلين، وأعلن عن تعزيز قدرة البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية برفع رأس مالهما في غضون أسبوع خدمة لصغار المزارعين.

وأكد موسى خلال حديثه في منتدى: (الجمعيات الإنتاجية الواقع والتحديات) الذي نظمه القطاع الاقتصادي بأمانة الشباب الاتحادية بالمؤتمر الوطني، يوم الأحد، أهمية التخطيط السليم للسياسات الاقتصادية.

وقال إن الدولة طبقت سياسات تشجيعية في مجال القمح، وكان السعر أعلى من المستورد بخمسين في المئة، وهذا العام سنطبق هذه السياسات في القطن لما له من دور كبير في رفد الخزينة بالعملات الحرة.

وأشار إلى أنه تمت زراعة ٧١٢ ألف فدان من القمح هذا الموسم، مؤكداً الاستعداد للموسم الشتوي المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث تمت زراعة ٨٠ ألف فدان تقاوى للموسم الشتوي، مبيناً أن السودان يتمتع بموارد طبيعية هائلة وكادر بشري يستطيع أن يجابه التحديات لنهضة وتطوير البلاد.

وقال موسى إن الدولة تسعى جاهدة لتشغيل الشباب، مشيراً إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيكون الاجتماع الأول للجنة العليا لتشغيل الشباب ومناقشة قضاياهم والتحديات وحل مشاكلهم وإطلاق قوتهم للإنتاج حتى ينهضوا بالبلاد إلى الأمام.