القضارف: طريق (الفاو – الحواتة) حق وليس مكرمة

قال والي القضارف العميد أمن مبارك محمد شمت محمد، إن طريق (الفاو– الحواتة- المفازة)، طريق حيوي واستراتيجي، وإن إنشاءه حق وليس مكرمة، وأعلن أن أهالي المنطقة سيسمعون أخباراً سارة عن الطريق في غضون الأيام المقبلة.

وأكد دعمه ومساندته للهيئة الشعبية لطريق الفاو– الحواتة– المفازة، وسعي حكومة الولاية بالتنسيق مع المركز لوضع الطريق ضمن أولويات المرحلة للأهمية الحيوية التي يتمتع بها الطريق.

وترأس الوالي اجتماع الهيئة الشعبية الذي عقد بضاحية أركويت بمنزل م. حسن العماس، بحضور وزير الصحة الاتحادي الخير النور، ورئيس المجلس التشريعي بالقضارف ومعتمدي المحليات الثلاث التي يمر بها الطريق.

وخلص الاجتماع إلى أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة لإنجاز الطريق. وأشار الوالي إلى أن أهمية الطريق تنبع من كونه يربط مناطق الإنتاج بالتسويق.

وأضاف أن إنشاء الطريق حق ليس مكرمة، وحق من أجل الإنسانية في إشارة إلى معاناة المواطنين في الخريف خاصة المرضى والنساء، موضحاً الخطوات التي بذلت في هذا الصدد من منذ تكليفه وحتى الآن.

يشار إلى أن الاجتماع الذي حضره والي القضارف هو الاجتماع الثاني للهيئة الشعبية لطريق الفاو– المفازة– الحواتة، والتي تضم عضويتها عدداً من قيادات وأعيان المنطقة بالخرطوم.