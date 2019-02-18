النجمة "نورهان" تتغزل في أهل السودان ... تفاصيل

تغزلت النجمة المصرية الممثلة نورهان في كرم أهل السودان الكبير، وقالت: حقيقة سمعت بالكرم السواني كثيراً قبل أن أزور الخرطوم، ولكن من سمع ليس كمن رأى، فقد غمرني الكرم السوداني أثناء تواجدي في الخرطوم لتسجيل حلقات برنامج (ونسة مع نورهان).

وأفادت نورهان بان الدعوات انهالت عليّها من كل ضيف تمت استضافته في البرنامج وتم إهدائي مجموعة من الهدايا القيمة.

يُشار الي ان برنامج "ونسة مع نورهان" سيبث عبر فضائية أنغام في شهر رمضان القادم.