ولاية الجزيرة تكشف عن حجم الاستهلال اليومي للوقود

قطع وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالجزيرة، منجد عباس، رئيس اللجنة العليا لتوزيع المواد البترولية بأن حزمة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لضبط انسياب وحركة الوقود بالولاية حققت نجاحاً تجاوز نسبة 80%.

وكشف الوزير خلال ترؤسه بأمانة حكومة الولاية بمدني اجتماع اللجنة بحضور المعتمدين بالمحليات أن استهلاك الولاية الحقيقي في اليوم 155 ألف جالون بنزين و180 ألف جالون جازولين وفقا للإحصاءات التي أجرتها اللجنة.

كما استمع الاجتماع لتقارير من المعتمدين حول سير العمل في ضبط وتوزيع المواد البترولية.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في آلية توزيع وصرف الوقود توطئة لتطبيق البرنامج القومي الخاص بالبطاقه الذكية مطلع مارس المقبل ووجه محليتي الكاملين وجنوب الجزيرة بتكملة الحزم الإجرائية وتوزيع البطاقات.

كما أقر الاجتماع بقصور بعض المحليات تطبيق الحزم الإجرائية في ضبط وتوزيع المواد البترولية ووجه بفتح مكاتب لإدارة البترول بجميع محليات الولاية لزيادة الإشراف والمراقبة.