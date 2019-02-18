تحقيق لـ(التيار) بمرور (10) أعوام على توقف تجارة الحدود

مرور عام على قرار استئناف تجارة الحدود وفشل في التنفيذ

تجار يشكون من عدم تنفيذ قرار استئناف تجارة الحدود رغم مرور عام كامل

الجمارك الإثيوبية: الاضطرابات أثرت سلبًا على التجارة مع السودان

الخرطوم: محمد سلمان

كشف تحقيق استقصائي لـ(التيار) عن فشل الجهات المعنية في وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزارة التجارة، في استئناف تجارة الحدود مع دول الجوار. يذكر أن رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، كان قد أصدر قراراً في فبراير من العام الماضي، باستئناف تجارة الحدود مع كل دول الجوار، لسد منافذ التهريب، وزيادة التعاون والتبادل مع دول الجوار، ولكن رغم مرور (عام) كامل على صدور القرار، إلا أنه لم ينفذ. وقال تجار الولايات الحدودية في حديثهم لـ(التيار) أمس: “إنَّ مصالحهم تضررت وأعمالهم التجارية بتوقف تجارة الحدود”. يشار إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قراراً في العام (2009) بوقف تجارة الحدود، ومنذ ذلك الحين لم تستأنف، ونبه إلى أنَّ أكبر شريحة متضررة من وقف التجارة الحدودية هي صغار التجار، لجهة أن كبارهم يمارسون أعمالهم عبر التجارة التفضيلية. وفي سياق متصل أعلنت سلطات الجمارك الإثيوبية أن الميناء الجاف الذي يربط إثيوبيا مع السودان، وكان يسير يومياً أكثر من 50 شاحنة كبيرة والمركبات الثقيلة المحملة بالنفط والآلات الإلكترونية، حيث يتم من خلالها استيراد (الأجهزة الإلكترونية والغسالات والمنتجات الأخرى) من السودان إلى إثيوبيا، وتصدير (البقوليات والمنتجات الأخرى) عبر مدينة “المتمة” الإثيوبية إلى السودان، تعثرت حركة التجارة فيه بشكل كبير. وقال مدير هيئة الجمارك في “المتمة” السيد “وندمو أديسو”، إن هيئته في الأشهر الستة الماضية جمعت فقط (76) مليون بر، مقارنة بـ(120) مليون بر لذات الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أنَّ الوضع الحالي في منطقة غرب “قندر” قد أثر سلبًا على التجارة الخارجية، وقال بحسب (وكالة الأنباء الإثيوبية)، إنَّ عدم الاستقرار الناجم عن الاضطرابات في المنطقة أدى إلى انخفاض الأداء بنسبة (44%)، وذكر أنه في العام الماضي أنهم كانوا يتلقون أكثر من 80 من المستوردين والمصدرين في “المتمة”، لكن في الوقت الحالي توقفت معظم حركات الاستيراد والتصدير، ودعا الحكومة والمواطنين للعمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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