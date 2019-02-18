أسواق البيع المباشر.. توفير السلع دون وسطاء

انعقاد اللجنة الوزارية السودانية القطرية مارس المقبل 6 ساعات منذ وزير الدفاع يشارك في مؤتمر الدفاع بأبوظبي 6 ساعات منذ يوغندا تمنع عقد ورشة لمجموعات معارضة بكمبالا وتهددها بالإعتقال 23 ساعة منذ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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