ليفربول يطارد لاعبي بـ210 مليون استرليني لتعويض "صلاح"

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، لاستقدام لاعبين تعويضا للرحيل المحتمل للفرعون المصري إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وكشف موقع "كوت تو أوفسيد" أن ليفربول يفكر في الموافقة على عرض يوفنتوس لبيع محمد صلاح بشرط الحصول على الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب السيدة العجوز بالإضافة إلى مبلغ 105 مليون استرليني أي بمجموع 210 مليون استرليني كقيمة للفرعون المصري.

وأضاف الموقع أن ضم ديبالا لليفربول سيعوض رحيل صلاح بالإضافة لضمه للاعب بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس، صاحب الـ19 عاما، والذي سيضع الريدز في حسبانه مبلغ 105 مليون استرليني كقيمة للصفقة، ليكون الفريق عوض صلاح بضم الثنائي بملبغ 210 مليون استرليني.

ويستعد صلاح لقيادة فريقه في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج"، وستنطلق المباراة في العاشرة مساء الغد بتوقيت القاهرة.