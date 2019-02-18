جنوب دارفور تدشن مشروعات بنحو (5) مليون جنيه للفقراء

دشن والى جنوب دارفور ادم الفكي، برنامج توزيع السلة الغذائية لديوان الزكاة للعام ٢٠١٩ لـ(8) آلاف اسرة فقيرة بمحليات الولاية المختلفة بتكلفة بلغت (5,880) مليون جنيه.

وقال الفكي فى احتفال التوزيع بامانة الزكاة بنيالا، ان الزكاة تطور فى السنوات الماضية نتيجة للامن والاستقرار الذى تتمتع بهما ولايات دارفور بجانب دخول جباية زكاة الانعام وارتفاع نسبتها بصورة تفوق (200%) .

وأشار الفكي الى ان عام ٢٠١٩م يعد مرحلة تحدى فى كل قضايا الولاية لافتا الى رفع ميزانية الولاية هذا العام الى (4) ملايين بجنيه دلا عن (3) ملايين فى العام الماضي معربا عن سعادته برصد الزكاة (89) مليون لدعم الفقراء في برنامج رمضان المقبل والسلة الغذائية.وكشف الفكي عن إنشاء صندوق دوار بإجراءات قانونية محددة لدعم معاش الناس تساهم فيها الولاية بدعم مقدر والزكاة والخيرين لدعم الفقراء والمساكين سيرى النور قريبا ،مشيدا بدعم امانة الزكاة الاتحادية ووقفتها مع الولاية واهتمامهم بقضية العودة الطوعية وقري العودة حيث ساهم الزكاة بتقديم الذرة ،مضخات ، طواحين ،ابار ،سلة غذائية ،اليات زراعية ،محاريث وتقاوى .من جانبه اوضح دكتور الامين على علوة ان السلة الغذائية استفادت منها (٨) الاف اسرة بتكلفة (٥٨٨٠) مليون جنيه يحتوى على المواد الضرورية للمعيشة سكر ،زيت ،الارز فى اطار البرنامج الاقتصادى ومعاش الناس لمواكبة الراهن الاقتصادي والاجتماعي والظروف المعيشية لافتا الى استلام اكثر من خمس محليات السلة الغذائية وستكتمل البقية تباعا .ووعد الامين بان الزكاة تعمل جنبا الى جنب مع حكومة الولاية لاسناد الضعفاء كاشفا عن رصد مبلغ (٨٩) مليون جنيه لبرنامج شهر رمضان هذا العام تم تجهيزها الان مشيرا الى ان ربط الزكاة فى العام ٢٠١٨ م بلغ ١٣٦ مليون جنيه وحققت تغطية بنسبة بلغت ١٦٤٪ ، كاشفا عن ربط التحدى لهذا العام والذى قدر له (٣٥٠) مليون .وقال الامين علوة ان قطاع دارفور ساهم بمليار جنيه من جملة ايرادات الزكاة على مستوى السودان البالغ سبعة مليارات فى ٢٠١٨ م مشيرا الى ان وعاء الانعام حقق (٤٠) مليون جنيه بدلا من (١٥) مليون جنيه فى العام ٢٠١٧ م وايرادات جباية التعدين بعد ان كانت صفرا وصلت الى (١٤) مليون بمحلية الردوم مؤكدا ان ماتم من انجازات كان بفضل جمع السلاح والاستقرار والتنمية واصرار عزيمة اهل دارفور على العمل الجاد .