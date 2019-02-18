43 شركة تشارك في "ملتقى التعدين"

بدأ بقاعة الصداقة بالخرطوم بتشريف رئيس مجلس الوزراء معتزموسى وزير المالية، معرض وملتقى التعدين الرابع الذي يستمر من 18 إلى 20 من فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 43 شركة محلية وإقليمية وعالمية.

ويهدف الملتقى إلى إبراز الامكانيات المعدنية الكبيرة التي يزخر بها السودان واستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المشاركة التي تمثل دول أوروبا، أمريكا، استراليا وإفريقيا والعالم العربي بجانب الشركات المحلية التي تعمل في مجال التعدين.

ويتزامن الملتقى مع انعقاد المجلس الحاكم للمركز الإفريقي لعلوم الأرض والمعادن بإفريقيا الدورة 39 بمشاركة عدد من الدول الإفريقية.

ويستعرض الملتقى في يومه الأول عقب الجلسة الافتتاحية جلستي عمل يقدم خلالها عددا من الأوراق بواسطة نخبة من الخبراء السودانيين والأجانب كما يصاحب الملتقى معرض للشركات المشاركة تقدم خلاله أحدث معدات وآليات التعدين بجانب تكنلوجيا التعدين الحديثة.