السودان يخطط لتصدير اللحوم المذبوحة بدلاً الحية

جدد وزير الثروة الحيوانية آدم دقاش التزامه بتنفيذ السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني وتحقيق مطالب المرحلة المقبلة في تصدير اللحوم المذبوحة بدلا عن الحية بحلول 2020م للاستفادة من سلسلة القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية.

وشدد دقاش خلال تفقده لسير العمل بمسلخ الكدرو، علي تعزيز مفهوم ريادة الأعمال في مجال الإنتاج الحيواني للاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

واطمأن على آخر التطورات والاستعدادات لافتتاحه، مبينا أن العمل بالمسلخ شارف على الانتهاء وحاليا في مرحلة التجريب للذبيح وسيباشر عمله رسميا في الأول من أبريل المقبل.

وقال دقاش إن المسلخ يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بـ(500) رأس للأبقار و(3000) رأس للضأن يوميا من الذبيح في الوردية الواحدة، موضحا أن العمل في المسلخ يتماشى مع نظام الهصب والنظام العالمي للاشتراطات الصحية.

وقال إن مسلخ الكدرو بهذه الطاقة ومواكبته للعالمية سيحدث نهضة في مجال صادرات اللحوم ويدعم الاقتصاد القومي وسيوفر فرص عمل للشباب وسيتم تأهيل وتدريب مجموعات كبيرة من خريجي الكليات البيطرية في مجال تشفية اللحوم وتصنيعها، بجانب إنتاجه أكثر من (30) منتجاً من اللحوم للاستهلاك المحلي والصادر