راموس يرفض انتقال "نيمار" لريال مدريد

يبحث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع صفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الصفوف.
ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن نيمار البرازيلي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يعد واحد من أبرز الصفقات المطروحة على قائمة تعاقدات بيريز.
وأكدت التقارير، على أن راموس قائد ريال مدريد سيرجيو راموس واللاعب المقرب من بيريز، يرفض تماما فكرة التعاقد مع نيمار وجلبه لملعب البرنابيو.
وكشفت التقارير عن الأسباب التي دفعت راموس لرفض صفقة التعاقد مع نيمار، أولاً لتكلفة الصفقة الباهظة والتي قد تصل إلى 300 مليون يورو وهو ما يضع النادي في مشاكل اقتصادية.
ثانيا.. سيحصل نيمار على دور القائد داخل ريال مدريد في حال وصوله للنادي، وهو الأمر الذي يرفضه راموس بشكل نهائي
أما ثالثا.. لكثرة إصابات اللاعب وعدم التزامه داخل غرف خلع الملابس، لذلك يري راموس بأن مبابي سيكون أفضل من نيمار لانخفاض تكلفة الصفقة ولصغر سنه ولتطور مستواه في الفترة الماضية.
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