محمد صلاح وكتاب القواعد الذهبية

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادى ليفربول الإنجليزي أجزاء جديدة من كتاب القواعد الذهبية لنابليون هيل الذي يعكف على قراءته حاليًا.

وتضمنت خاصية الـ"ستورى" عبر حسابه على "انستجرام" نشر صورة من أحد الفصول التى يحملها الكتاب بعنوان: "الإيحاء الذاتى".

أهم عبارات كتاب القواعد الذهبية

- إن العقل أشبه بأرض خصبة حيث تنتج محصولاً على حسب نوع الغلة التى بذرتها فيها، أى من خلال الانطباعات الحسية التى وصلت العقل.

- وبالتحكم فى أربعة مصادر، يمكن تغيير مثل أمة أو شعب تغييرا جذرياً، أو حتى استبدالها بمٌثٌل أخرى، وذلك فى جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هى : تعاليم المنزل، تعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيراً الجرائد والمجلات والكتب.

- ومن خلال هذه المصادر الأربعة يمكن أن تصب أى مُثُل أو فكرة فى عقل الطفل صبا، وبشكل يتعذر إزالته بحيث يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، محوها أو تغييرها فيما بعد.