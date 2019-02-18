حذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مسؤولي بلاده من أن يتم خداعهم، مؤكدا أن الأوروبيين اليوم يخادعون أيضا.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خامنئي قوله، اليوم الاثنين، إن "العدو في بعض يهاجم وفي البعض الآخر يبتسم فلا تنخدعوا بابتسامة العدو".
وأضاف خامنئي: "عداوة أمريكا واضحة، والأوروبيون اليوم يخادعون أيضا".
وتابع: "أنا لا أملى على المسؤولين الإيرانيين ما يجب أن يفعلون، ولكن يجب عليهم أن يحذروا من أن يتم خداعهم".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يتهم الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بخداع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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