بدء محاكمة (27) شاباً وفتاة بسبب قيامهم بهذه الافعال….

شهاب محمد - الخرطوم - المحكمة الخليج 365:

بدأت محكمة الخرطوم شمال محاكمة 27 شاباً وفتاة اوقفتهم السلطات في تظاهرات بوسط الخرطوم.

أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال أحمد سر الختم أمس (الأحد) بالقبض على (٣) متهمين، كانت قد أوقفتهم السلطات في مظاهرات بالسوق العربي، وأعلنت المحكمة (٤) آخرين متهمين بينهم فتاة للمثول من جملة 10 متهمين.

وحددت المحكمة جلسة نهاية الشهر الجاري لسماع القضية التي تشير وقائعها إلى أن السلطات الأمنية كانت قد أوقفت المتهمين أثناء التظاهرات التي تهدف لإسقاط النظام الحاكم، واقتيادهم إلى قسم شرطة الخرطوم شمال ودونت ضدهم بلاغات جنائية.

وفي سياق متصل مثل 7 متهمين وتغيب 10 آخرون كانوا قد أوقفوا في التظاهرات أمام ذات القاضي الذي أمهل ضامن المتهمين الذين غابوا فرصة أخيرة لإحضارهم.

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