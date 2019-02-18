تقرير أممي: مليشيات "جوبا" وراء تفشي العنف الجنسي

قالت الأمم المتحدة إن مليشيات متحالفة مع حكومة جوبا ما زالت تواصل ارتكاب العنف الجنسي وبطريقة وحشية في مناطق بولاية ليج الشمالية في الجنوب، وكشفت عن تعرض 134 امرأة وفتاة، وبعضهن لا يتجاوز عمرهن الثامنة، للاغتصاب.
وجاء في التقرير المشترك الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبعثة الأممية في جنوب السودان (يونميس)، أن 41 أنثى أخرى عانين من أشكال مختلفة من العنف الجنسي والعنف البدني. وأضاف البيان “لقد تم ارتكاب العنف الجنسي في سياق الإفلات من العقاب المنتشر”.
وأبان التقرير أنه من المحتمل أن يكون المستوى الفعلي للعنف الجنسي أعلى بكثير من عدد الحالات المسجلة، مشيراً إلى إن الزيادة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ترجع إلى عوامل مثل: انهيار سيادة القانون، وتدمير سبل العيش، والتشريد القسري، وانعدام الأمن الغذائي بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وكشف التقرير أن معظم هذه الهجمات نفذتها مليشيات شبابية وعناصر من جيش موالٍ للحركة الشعبية في المعارضة جناح تعبان دينق قاي، بالإضافة إلى قوات الجيش الشعبي لجنوب السودان(SSPDF) ، في حين أظهر التقرير حالات قليلة ارتكبتها قوات تابعة لجيش المعارضة بقيادة رياك مشار.
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