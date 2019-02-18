الداخلية تكشف سبب ظاهرة تلثم العسكريين أمام المتظاهرين وتفاصيل جديدة حول مقتل شرطي بالخرطوم .. شاهد

برأ وزير الداخلية أحمد بلال بنادق الشرطة من إطلاق أية رصاصة على المحتجين لتفريقهم أثناء الاحتجاجات التي اندلعت منذ”19″ ديسمبر.

وقال بلال إن ظاهرة ”تلثم” العسكريين كانت للحماية من الإصابة والوقاية وانتفت الآن.

وكشف لأول مرة عن معلومات بشأن مقتل شرطي بالخرطوم الأسبوع الماضي.

وذكر بلال أن الشرطي القتيل توفي متأثرًا بإصابة في”الطوحال” أدت لنزيف حتى الموت، نافيًا بشدة إصدار أسرة الشرطي القتيل بيانًا توضح فيه موته تحت التعذيب والاعتقال.

وأماط اللثام عن حصيلة رسمية لإصابة الشرطيين وصلت إلى”179″ شرطيًا إصابة بعضهم جسيمة.

وأفصح بلال عن وقوفه ضد قانون النظام العام، ودعا لتعديله، ومضى قائلا” أنا ضد قانون النظام ويجب تعديله، وساند بالمقابل بقاء الرئيس عمر البشير، وأضاف” متمسكون بترشيح البشير باعتباره الضامن لأية عملية سياسية في الحوار الوطني والرئيس البشير يقعد ويذهب كل الفاسدين”.

الانتباهة

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