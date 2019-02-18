إصابة حكم ونقله بـ(النقالة) في الباوقة

تعرض مساعد حكم مباراة الحواشات ونمور الجول في دوري الأولى بالباوقة للإصابة على مستوى الركبة خلال مجريات المباراة، ليتوقف اللعب عقب سقوط الحكم أرضاً وتدخل الجهاز الطبي الموجود في الإستاد . وأشار الحكم وبحسب صحيفة قوون، إلى صعوبة أكمال المباراة وسط هذه الظروف وتم حمله على النقالة إلى خارج الملعب وتم استبداله بالحكم الرابع . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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