بالفيديو.. فيلم سوداني يفوز بجائزتين في مهرجان “برلين” ومخرجه يصر قبل تكريمه على قراءة “قصيدة” سودانية تدعم الثورة

حقق الفيلم الوثائقي السوداني (الحديث عن الأشجار ) للمخرج صهيب قسم الباري جائزتين في مهرجان برلين الدولي في نسخته ال69 . جائزة افضل فيلم وثائقي. وجائزة الجمهور في قسم البانوراما.

وبحسب موقع النيلين فإن الفيلم من إنتاج فرنسا، السودان، ألمانيا، تشاد، قطر . ووفقاً لمونت كارلو فإن الفيلم يحكي قصة أربعة من رواد السينما السودانية إبراهيم شداد ,سليمان محمد إبراهيم ومنار صديق والطيب مهدي الذين درسوا السينما في الخارج وتربطهم صداقة ، ويجمعهم هذا الشغف الذي لم يفتر لإعادة احياء التراث السينمائي السوداني وذلك باستعادة مخزون الأفلام القديمة ولفت الانتباه مرة أخرى إلى هذا التاريخ الطويل لهذا البلد في الصناعة والذي اندثر لعدة عوامل من أبرزها العامل السياسي.

يحاولون بلا كلل حمل مالكي سينما في امدرمان على إعادة تشغيل المكان ، لكنهم يواجهون بمقاومة ، يجلسون معاً ويتحدثون عن الماضي – بما في ذلك تجاربهم مع الاضطهاد وحتى التعذيب كفنانين معارضين . في لحظات كهذه يمكن للمشاهد أن يدرك الصداقة ، بالإضافة إلى الرابطة والتضامن الأيديولوجي.

فقد أصر المخرج السوداني صهيب قسم الباري على قرأءة قصيدة قبل تكريمه من لجنة المهرجان, وأكد ناشطون على موقع التواصل أن قصيدة المخرج جاءت داعمة للثورة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)