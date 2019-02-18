السودان يشارك بـ134 منتجا عسكريا في "آيدكس" للصناعات بالإمارات

يشارك السودان في أعمال الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية "آيدكس 2019"، المنعقد في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، بـ134 منتجاً عسكرياً. وشهد افتتاح النسخة الـ14 من الملتقى في أبوظبي، أمس، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف، وتشارك في النسخة أكثر من 60 دولة.

وعقب مراسم الافتتاح، زار عوف جناح السودان المشارك في الملتقى، الذي تنظمه هيئة التصنيع الحربي، كما وقف مساعد وزير الدفاع السعودي، خالد البياري، على المنتجات الدفاعية السودانية مبدياً إعجابه بالمستوى المتطور الذي حققته البلاد، وقال رئيس لجنة مشاركة السودان في الملتقى، اللواء مهندس دفع الله خميس، إن السودان يعرض 134 منتجاً في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية وخدماتها من خلال مشاركته الرابعة على التوالي، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وامتدح عوف دور الإمارات في تنظيم هذا المحفل الدولي الاستراتيجي، وأوضح أنهم سيدشنون عدداً من المنتجات الجديدة التي تم تصميمها وتطويرها بأيدٍ سودانية خالصة.