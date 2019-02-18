ليفربول يحسم قراره حول بيع محمد صلاح

حسم نادي ليفربول الإنجليزي الجدل حول قرار بيع نجم الريدز الأول الدولي المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.
وكان ليفربول فكر في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في حال فكر يوفنتوس في ضم المصري محمد صلاح نجم الريدز.
وقالت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية إن ليفربول لن يبيع محمد صلاح مهما كانت قيمة العرض المالي، بجانب صرفه النظر عن التعاقد مع ديبالا.
وكان يوفنتوس قد جهز عرضا ماليا قدره 175 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صلاح بالفترة الأخيرة.
وسجل محمد صلاح 20 هدفا في 32 مباراة مع ليفربول بالموسم الجاري.
محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم
كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.
وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.
قائمة أغلى اللاعبين في العالم
كيليان مبابى 200 مليون يورو
نيمار جونيور 180 مليون يورو
ليونيل ميسى 160 مليون يورو
محمد صلاح 150 مليون يورو
هارى كين 150 مليون يورو
أنطوان جريزمان 150 مليون يورو
كيفين دى بروين 150 مليون يورو
إدين هازارد 150 مليون يورو
فيليب كوتينيو 140 مليون يورو
رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو
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