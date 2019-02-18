شاهد مفاجأة زوج كيم كارداشيان لها في عيد الحب

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وقت فيه المفاجأة التي جهزها لها زوجها كانييه ويست بمناسبة عيد الحب.

وفي التفاصيل، فقد زين ويست إحدى غرف منزلهما في تلال "hidden hills" في كاليفورنيا، بالأزهار وجعل عازف موسيقى الجاز كيني جي المشهور يعزف على الساكسفون أغنية من فيلم “The Wizard Of Oz".

وقد علّقت كيم على ذلك بالقول "لا صفقة أكبر من هذه، كيني جي في غرفة المعيشة الخاصة بي. يوم حب سعيد".