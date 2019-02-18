أعلنت، مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد قد يتخذ قرارا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش إذا لم يحدث أي تغيير إيجابي في الموقف.
وقالت موجيريني للصحفيين في إجابة على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات بسبب أحداث مضيق كيرتش: "نعم، قد تكون هناك قرارات بالإجماع بشأن فرض عقوبات جديدة في الأسبوعين المقبلين تتعلق بالأحداث الأخيرة، فضلا عن العقوبات التي اعتمدت في العام الماضي. كنا نود أن نرى تطوراً إيجابياً للأحداث وسنكون مستعدين لإعادة النظر فيها، لكننا نشهد في الوقت الحالي أحداثاً عكسية وأخرى أكثر سلبية على الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر موجيريني: عقوبات جديدة محتملة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.