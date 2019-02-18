ترامب: سننسحب من سوريا بعد الانتصار على داعش بنسبة 100 %

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تنسحب من سوريا بعد الانتصار على الخلافة بنسبة 100 %.
وتابع ترامب على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن الولايات المتحدة لا تريد مشاهدة مقاتلي "داعش" يهاجمون أوروبا "كما هو متوقع أن يذهبون إلى هناك".
وأضاف ترامب: "إننا ننفق الكثير، ونفعل الكثير، حتى يستطيع الآخرون القيام بأدوارهم المنوط بهم".
وأكد ترامب أن بلاده تنسحب عقب الانتصار بنسبة 100 % على الخلافة.
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