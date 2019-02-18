دعوة "ترامب" لاستعادة الجهاديين الأوروبيين تزرع الانقسام في الدول الاسكندنافية

اتخذت الدنمارك والنرويج والسويد مناهج مختلفة في التعامل مع الجهاديين، حيث يصر الكثير على أن "داعش" في سكرات الموت، مع محاصرة "الخلافة" السابقة في جيب صغير من المقاومة.
وبينما يرى البعض، أن الجهاديين "من أكثر الناس خطورة على الأرض"، يعتبر آخرون أن المتشددين السابقين "رجال محطمين ومصابين بالصدمة".
مع تقلص "داعش" أمام الهزيمة في ما يسمى بـ"جيب الباغوز" في سوريا، فإن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يستعيد الحلفاء الأوروبيون الأمريكيون "جهادييهم وتقديمهم للعدالة" ترك الدول الإسكندنافية منقسمة.
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