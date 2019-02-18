الحلفاء الراشدون.. بقلم محمد محمد خير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حين توشك السفائن على الغرق، عادة ما يسبح الناجون عكس مسار السفينة، ويلوذون بمرافئ أخرى، ومن عادات الناجين من الغرق أنهم يحاولون في شواطئهم الجديدة إخفاء الماء وموارة البلل.

كنت أتتبع من كندا هذا المشهد، بعد إعلان مجموعة من الأحزاب الخروج من الحكومة والانضمام للشارع والشباب، حينها قلت للواثق كمير الذي كان مشدوداً معي في متابعة الأحداث، إن المجموعة السياسية التي ستؤشر لبعد خارجي يتناغم مع موقفها إذا انشقت هي المجموعة التي تضم حاتم السر والتيجاني السيسي وأبو قردة ودبجو وموسى محمد أحمد، لأن خروجهم يعني انهيار الدوحة وسلام الشرق. حينها ستصبح الحكومة بلا اتفاقات ولا حلفاء. وإذا ماخرج المؤتمر الشعبي وتبعه وزير الإعلام جمعة أرو، ولحقت به تابيتا، وانضم د.الصادق الهادي؛ فهذا ما يعني انهيار الحوار الوطني، وفي هذه الحالة يحق لنا ان نقول للمؤتمر الوطني (وتركوك قائما).

خروج التيجاني يعني أن تشجيعا أمريكيا وأوروبيا قد جرى بهدف إخراجه وإحراج الحكومة بتشييع الدوحة، ويعني أيضا تضحية قطر باتفاقية صبرت على مفاوضاتها لأعوام حتى لقب وسيطها آل محمود بعبد الصبور وخروج أبو قردة ودبجو يعني أن تشاد ستستضيف تجمع المهنيين لاحقا.

أما خروج الاتحادي الأصل فذلك ما يعني اختراق الموصوف بالعلاقة الأزلية ويعني فيما يعني (مصر يا أخت بلادي يا شقيقة).

لكن واحداً من هذه المجموعة لم يخرج، بل استعصموا جميعاً بالسفينة الموصوفة بالغارقة فماذا يعني هذا؟

لفت نظري هذا الأمر، لأنني أعرف حاتم والتيجاني وأبو قردة ومحمد المعتصم حاكم ومجموعة دبجو معرفة عميقة ولي صلات أسرية مع معظمهم، وأثق في بعض تقديراتهم السياسية، فعلى أي تخوم ميتافيزيقية بنوا تقديراتهم؟

لا يمكن البتة وصف هذه المجموعة بالانتهازيين، لأن الانتهازي هو من (يفز) وليس من (يركز)، وهم ليسوا من الحزب الحاكم، ويعبر معظمهم عن مطالب ديمقراطية حين كانوا في مخيم المعارضة، بل كان حاتم السر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني المعارض .

مشهد أربكني شديدا حين سقطت الحكومة في الفضاء وترنحت على الأرض حسب ما كنت أقرأ في الأسافير .

تتفق مع هذه المجموعة أو تختلف، فهذا ليس الأهم، المهم هو تأمل موقفها وقراءة ظلاله، فهي مجموعة لا تستطيع القفز فوق وعيها، لما لها من العلاقات الدولية والسند المحلي، ولما لتاريخها الديمقراطي من محطات وما لها من تضحيات فيما مضى .