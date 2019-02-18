شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيمآ أصيب (18) اخرين في انقلاب بص سياحي تابع لشركة الرفاعي بطريق هيا بورتسودان .. وقال مصدر مطلع ان انقلاب البص وقع نتيجة السرعة الزائدة مما ادى الى مصرع سيدتين ورجل وإصابة (18) وان شرطة المرور السريع اتخذت اجراءاتها القانونية حيال الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة (21) شخصا في حادث مروري فظيع بطريق هيا بورتسودان…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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