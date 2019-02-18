حزر فزر .. مدرب الهلال منووو !!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يوم امس كلووو شغالين .. أجنبي لا عربي .. يا زول وطني.

• انا بتكلم عن مدرب الهلال طبعاً.

• ناس قالو عدنان حمد .. وفي واحدين تانين قالوا حمدان حمد.

• شكلهم سمعو إسم واحد فيهم ولخبطوا الشغلانية .. والاشاعات ملئت البلد.

• طبعا الغاني ابياه دا ليهو كم يوم في الساحة.

• وفي ناس كمان بقوا شغالين (حزر فزر) مدرب الهلال منو.

• معقولة شعب الهلال وصل للمرحلة دي.

• دا كلوووو كوم واشراف الزعفوري على تجربة ديناموز كوووم تاني.

• يا أخوانا انتو مش قلتو التونسي دا شالوه برااا.

• نان تاني في شنو.

• مش هو زاتو سبب الازمة دي وساب ليك شعب الهلال في (حيرة).

• يااااخ دا بالذات لازم يرجع بلدو.

• لو تسيبو الهلال كدا بدون مدرب.

• دا طلع في اللياقة ما نافع.

• والله حكاية.

• معقولة دا كلوووو يحصل في الهلال.

• ما عايزين نتذكر البحصل في البطولة العربية.

• بس نقول ليكم حاجة يا وصيفاب.

• الغريق قدام.

• والكورة التونسية ما زي الجزائرية.

• هم زاتهم ناس الجزائر مالهم بقوا كدا.

• معقولة ديل بتاعيين معركة فاصلة مصر الشهيرة في ام درمان.

• العالم كلووو كان بتكلم عن المباراة دي.

• الغريبة واحد من بعثة المولودية قال (سوف نعيد ذكريات فاصلة مصر امام المريخ).

• لا يا شيخ.

• فعلا رجعتوها لينا تاني.

• يا عم روح.

• تستاهلوا الحصل من جماهيركم عقب العودة.

• يا زول خليك في هلالك دا ومالك ومال الجزائر.

• اكضب عليك.

• البحصل في الهلال ما مطمئن .. عشان كدا احسن نتكلم في حاجات بعيدة عن الواقع الهلالي.

• في النهاية.

• الهلال سيدالبلد.

• ونحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• المولودية طلعت أكبر ماسورة.

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