يالعيبة الهلال شربتو موية والا ويسكي.. بقلم ايمن كبوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

= العمل في الاتحاد العام.. هو ’’سدرة منتهى’’ العمل الاداري الرياضي الكروي في السودان.. ليس في ذلك شك.. ولا ’’غلاط’’.. باعتبار ان الاتحاد السوداني لكرة القدم.. كاتحاد وطني.. رائد.. قائد.. ومؤسس للاتحاد الافريقي ’’كاف’’.. هو صاحب الحاكمية العليا.. والمسئول الاول المعترف به دولياً من عائلة كرة القدم في العالم..

= لذلك من المستغرب جداً ان يقبل ’’احمد الطريفي الصديق’’.. الذي عمل نائباً لرئيس الاتحاد العام.. بمنصب رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال.

= ولكن يزول استغرابي.. ويتقهقر.. باعادة سيناريوهات وجود الطريفي في الاتحاد العام.. فأجد انه لم يكن يختلف كثيراً عن وجود ’’التربيزة الخالية’’ التي يجلس عليها..

= لم يكن له ادنى اثر في الاتحاد العام.. لا شخصية ولا ملفات كبيرة.. ولا يحزنون.. لذلك عندما قامت ’’هبة الثورة’’ على اتحاد ’’معتصم جعفر’’.. كان الناس.. الاتحادات المحلية.. الاعلام.. امانة الشباب.. كلهم.. كلهم.. يتحدثون عن ’’الدكتور ومجدي شمس الدين واسامة عطا المنان’’.. كانوا ثلاثة ورابعهم منسي لدرجة التلاشي اسمه ’’احمد الطريفي الصديق’’.. كأنه لم يكن.. وقد صدقوا فيما ذهبوا إليه.

= اذا كان الناس في كل الدنيا.. يتحدثون عن المؤسسات.. والمؤسسية.. دون ان ينسوا ’’التراتيبية’’ في العمل بمبدأ ’’مكانة الفرد تتقدم قيادتنا الجماعية’’.. فمن باب اولى.. ان يحافظ من وصل الى منصب نائب رئيس الاتحاد العام.. على هذه المكانة الرفيعة.. والا ’’يتدحرج’’ الى منصب اقل.. وحتى اذا اراد ان يعود للعمل في الاندية.. فعليه اختيار الاماكن المريحة للجلوس.. وليس النزول الى اقرب مقعد كما فعل الطريفي الصديق.. الرجل الذي يكتب عنه بعض الاصدقاء هذه الايام باعتباره صاحب شخصية قوية وخبرة تراكمية و… و.. و.. وكلها صفات من نسج الخيال ’’الصحوبي’’ التي لا تسندها أي منجزات سابقة.. لا في الهلال.. ولا في اتحاد الخرطوم.. ولا في الاتحاد العام الذي خرج منه احمد الطريفي الصديق نظيفاً مثلما دخله ولم يحس به احد..

= ارجوكم لا تعطوا ’’احمد الطريفي الصديق’’ اكثر مما يستحق.. يجب ان توفروا احلامكم الكبيرة.. لانه لن يقدم شيئاً لم يقدمه الخبير ’’امين زكي’’ الذي عُين في ذات المنصب من قبل.. وكذلك لم يقدمه الكابتن الدكتور ’’عمر النقي’’.. والاثنان من اهل الاختصاص.. بينما لم تشهد ميادين الكرة أي صولة ولا جولة ولا كسرة للسيد الطريفي.. فيا ترى ما الذي يسنده لكي يحقق نجاحاً لم يحققه المختصون.. ؟

= الطريفي مثله وكثيرون يبحثون عن ’’كرسي’’ قبل ان يتحسسوا موضع هذا الكرسي.. حتى ولو كان في الجحيم.

= اخيرا.. يا اخي الجنرال ’’حسن محمد صالح’’.. مدير الكرة العائد الى قواعده سالماً في العلاقات العامة والتساهيل.. ’’لعيبة الهلال ديل لو كنت بتشربهم ويسكي’’ في الشهر.. ما بيحصلوا ’’64’’ مليوناً.. مش موية صحة من مياه النيل.

= و’’الويسكي’’ لمن لا يعرفونه من ’’جيل باربي والمشروبات الغازية’’ هو مشروب كحولي غالي الثمن.