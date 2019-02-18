الهلال يواصل إعداده بدون مدرب.. بقلم رمضان أحمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

▪ توقعات بإعلان المدرب الجديد للهلال بصورة رسمية اليوم

▪ مدير الكرة يكشف المواجهات التى حدثت بين لاعبي الهلال عقب الهزيمة

▪ مجلس الهلال عرف كيف يشغل جماهير الفريق بالمدرب الجديد

▪ الهلال يراقب زيسكو في الدوري الزامبي عصر اليوم

▪ نكانا يسقط في الدوري بثنائية نظيفة بعد فوزه على الهلال

▪ عمار رمضان مستمر مع الهلال والمطالبة بإضافات محلية خبيرة

▪ جمال الوالي لو لم يفعل شيئا في المريخ يكفيه تسجيل الغربال

▪ المريخ يحقق الإنجاز ويطيح بالمولودية ويصعد لمربع الكبار

▪ المريخ يحصد نصف مليون دولار وينافس الان على مليونان ونصف المليون دولار

▪ محمد عبدالرحمن ؛ الحديث عن الاحتراف الخارجي سابق لأوانه الان!!

▪ البرنس يواصل الإنجاز مع الامل من دون هزيمة ويقهر التبلدي بثنائية

▪ موقف متأزم لهلال الابيض والتاهل لمجموعة النخبة والمريخ عقبة في طريقه

▪ قمة سعودية مرتقبة في نصف نهائي كاس زايد للأندية الابطال

▪ برغم اقالة الزعفوري ، الا ان الهلال وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم لم يعلن بصورة رسمية عن المدرب الجديد الذي أعلن بانه سيلحق بالفريق خلال ساعات من تلك الإقالة ، ولكنه حتى الان لم يعلن ولم يصل ،

▪وبالتالي فان الفريق الان يواصل تمارينه من دون مدرب ، ويعتمد على المدرب المساعد عمار رمضان ومدربي الحراس واللياقة ،

▪ وكثرت التكهنات في ظل التعتيم على المدرب الجديد ومن الواضح ان الخيارات عدة رغم اقترابها هنا وهناك او انتظار قرارات من البعض قبل الدخول في الخيارات الاخرى،

▪ المهم في النهاية ان الايام والساعات تمر والأمر ليس في مصلحة الهلال،

▪ الهلال يتمرن من دون مدرب ولا حتى مباريات طبعا ؛ الدورية تلاشت مع البقاء في زامبيا بينما لا حس ولا خبر لودية لانه أساسا لا يوجد مدرب في وقت نجد فيه ان خصم او منافس الهلال زيسكو الزامبي سيلعب مباراة في الدوري عصر اليوم امام زاناكو وبالتالي فانه في استعداد وإعداد جاد وروح كبيرة بعد اقالة الهلال لمدربه ، وهو وسط جماهيره وانصاره ،

▪ يحدث كل هذا في وقت يقول فيه مدير الكرة بالهلال بان اللاعبين عزيمة وإصرار وتحدي لمباراة زيسكو وانه لمس كل هذا من خلال العتاب الشديد والمواجهات التى تمت بين اللاعبين بعد المباراة والهزيمة من نكانا ومحاولة البعض تحميل الاخر المسئولية ،

▪ يشرف على تدريبات الهلال بعد اقالة الزعفوري المدرب رمضان مرق الذي اشرف على المران بالامس في عدم حضور الزعفوري برغم انه لايزال متواجد مع البعثة وتقول الأخبار انه ربما يكون في انتظار المدرب الجديد قبل الرحيل والعودة للخرطوم لتسوية أموره ومن ثم المغادرة لبلاده ،

▪ الان كثيرون ومع استمرار عمار رمضان يرون ضرورة اضافة عناصر محلية اخرى اكثر خبرة ودارية وتجارب لتعمل مع المدرب الجديد ،

▪والترشيحات لا تخرج من أبناء الهلال الذين سبق ولهم العمل وان كان الامر مرتبط بانديتهم ،

▪اما بخصوص المدربين الجدد فان السوري نزار محروس ابو حامد وعبر صفحته ومواطنيه الصحفيين ايضا عبر صفحاتهم الاجتماعية أكدوا مفاوضات الهلال وانه في انتظار اكتمال الإجراءات وإعلان التعاقد بصورته النهائية

وكان مجلس الهلال وعبر موقعه قد نفى نية التعاقد معه او مشاورته ،

▪والان الترشيحات تتجه للمدرب عدنان حمد العراقي والأكثر تخصصا في تدريب المنتخبات ونتائجه مميزة ومبهره رغم فشله مع الفرق العراقية والأردنية التى دربها. لكن في النهاية تبقى قيمة المدرب العالية واحدة من العقبات لو تجاوزها الهلال ورفع من حده الأدنى للتعاقدات لظفر به ،

وفي ظل كل هذه الاتجاهات لا يوجد من المدربين المفرغين سوى مدرب الهلال والمريخ السابق غارزيتو ، فالبعض يطالب به كخيارات ، ولكنه في اخر مرة باع الهلال واتجه للمريخ ولم يحقق مع شيئا وابرز إنجازاته خلافه مع محسن سيد وانه لا يجيد وضع العلامات !!؟

▪الهلال وبجانب مشكلة الجهاز الفني ، فانه على مستوى اللاعبين سيعاني دفاعا ، خاصة وان زيسكو اخطر وأشرس من نكانا ويمتاز بهجوم كاسح ، ويمكن ان نقول بانه عرف مشاكل الهلال وثغراته التى نفذ منها نكانا وسجل هدفين رغم تأخره بهدف مع البدايات ،

▪الهلال مطالب بتعويض النيجيري إيمانويل والمنافسة بين الجريف والدمازين ،

▪ومن الواضح ان الهلال يمكن ان يعانى اكثر والكابتن عبداللطيف بويا يتحامل على إصابته ويكمل المباراة السابقة التى انهار فيها الهلال ،

▪نتمنى ان يعود الهلال لخط وسطه الاساسي بتواجد الشغيل وابوعاقلة من البداية مع ديارا لتأمين ودعم الجانب الدفاعي والسيطرة على الوسط ،

▪والمطلوب نجمان اخران في الوسط بجانبهما غالبا شيبوب وبشة الصغير اذا لم يكن موقوفا ويعتمد على مهاجم واحد يعتمد على الهجمات المرتدة فقط ،

▪الهلال هذه ثاني مبارياته خارج الارض ولابد من كسبها او الخروج على الاقل بنقطة حتى يحافظ على حظوظه في التأهل ،

▪واعتقد ان افضل نتيجة لمباراة الاشانتي نكانا ان يفوز نكانا ويتعطل الاشانتي على أن يتفوق خارج ارضه وتكون كفته مرجحة ،

▪ وفرص نكانا في النهاية تظل الأضعف من خلال مستواه امام زيسكو وهو يخسر وكذلك فوزه الصعب على الهلال بعد ان كان متأخراً بهدف ،

▪نكانا بالامس خسر من بأور ديناموز بهدفين نظيفين وهذا يؤكد معاناة وبؤس هذا الفريق والذي من خلال مجموعته فاز مرة واحدة وتعادل مرتان وخسر مرة من اربع جولات جعلت موقفه متحرج في المركز السابع من اصل عشرة فرق ،

▪ المهم في النهاية يمكن ان نقول بان ادارة الهلال بعد اقالة الزعفوري عرفت كيف تشغل انصار النادي بحكاية المدرب الجديد والتى أصبحت لغزا وجعلت الكل يجتهد ويخمن ويحلل ،

▪ كل التوفيق للهلال وهو يتاهب لملحمة زيسكو الاحد القادم .

لحن الختام

▪ نقولها بالفم المليان ان رئيس المريخ السابق لو لم يحقق اي انجاز في المريخ يكفيه انه سجل الغربال محمد عبدالرحمن بعد ان تخلى عنه الهلال ، أهله وأعاده من جديد نجما كبيرا وهدافا خطيرا ورقما لا يمكن تجاوزه

ويكفي انه الان يقود المريخ في البطولة العربية لإنجاز غير مسبوق للأحمر في ظل المنافسة الجديدة والجوائز المليونية من الدولارات للمربع الذهبي وهو يعتل صدارة الهدافين ،

بفضله تفوق المريخ على فريقين من الجزائر وسجل خلالهما خمسة اهداف ،

▪بالامس فاز المريخ على مولودية بثلاثية نظيفة بعد ان أجاد وأبدع ولعب برجولة ومسئولية على كافة مستوى خطوطه من الحارس ابوعشرين ومروراً بالدفاع بقيادة أمير كمال وصلاح نمر ومروراً بالوسط الشاب الرشيد والتكت وخبرة رمضان عجب وانتهاء بالهجوم بكري والغربال ،

▪بفوزه بالامس وصعوده للمربع الذهبي ضمن المريخ في جيبه نصف مليون دولار ،

▪والان امام تحدي الكرة التونسية والنجم الساحلي في نصف النهائي ، الفائز سينال اثنان مليون ونصف المليون دولار في حال التأهل للمباراة النهائية ،

وكان المريخ قد كسب اولا خمسون الف دولار بتجاوز دور ال ٣٢

ثم نال مائتا الف دولار بتجاوز دور ال ١٦

▪والان بعد تجاوز دور الثمانية نال خمسمائة الف دولار ،

وهذه هي قيمة البطولة العربية تستطيع ان تحل مشاكل المريخ وللابد ،

مع الوضع في الاعتبار ان الدخل من شباك المباريات بكامله يذهب للمريخ

وينال المريخ في استضافة اي فريق مبلغ خمسة وعشرون الف دولار من الاتحاد العربي

وينال المريخ في حال سفره للعب خارج ارضه مبلغ خمسة وعشرون الف دولار ،

جوائز وعوائد ومكاسب لا تتوفر في اي بطولة اخرى ،

كانت نظرة المريخ بعيدة وهو يقرر ويشارك وفي النهاية يكسب ويستفيد

▪ويلاحظ أن المريخ الان بدون ضغوط ومشاكل ووجع راس اجانب ، الفريق يشارك ويفوز من دون اي محترف ،

اعتقد ان دافع البطولة العربية وتجاوز النجم الساحلي اصبح اكبر ويمكن لو تحقق يعادل ميزانية النادي لسنوات قادمة ،فهل يفرط المريخ بعد ان وصل لهذه المرحلة

لو لم يحقق المريخ التأهل للنهائي يكفيه ما حققه الان ،

▪وهكذا المريخ المستضاف الذي لم يكن بطلا يشارك وينجح ويعبر ، ويعتذر الهلال صاحب الحق الأصيل في حين ان العربية لا تكلفه شيئا والإفريقية يصرف عليها من جيبه ، وحافزها تخصم منه الغرامات والعقوبات وحق التلفزة ،فماذا بقي للهلال وفي النهاية لا توجد دوافع كبرى للاعبين ويكون الوداع كالعادة مبكرا من المجموعات ،في ظل عدم توفيق مدربين ونجاعة محترفين وتواضع لاعبين محليين ،

مبروك للمريخ تأهله وأسعاد قاعدته مع التمنيات في الجولة القادمة

الحالة

▪ رفض محمد عبدالرحمن بعد تألقه امام المولودية وتسجيل هدفين ان يتحدث عن احترافه القادم والعروض التى تلقاها قائلا بان لذلك وقته ؛ ولم يأتِ بعد وانه الان مركز مع فريقه على البطولة العربية ،

▪ ما شاء الله ، البرنس هيثم مصطفى من نصر لآخر ، فاز بالامس على هلال الابيض بهدفين نظيفين وقفز للمربع الذهبي وأمامه مباراتين يمكن لو ظفر بنقطة ان يؤمن موقفه ، والمباراتان سهلتين امام قطبي الخرطوم الاهلى والخرطوم الوطني ، بينما يتحرج موقف هلال الابيض خاصة وان اشرس مبارياته القادمة مع المريخ العاصمي ،

البرنس وما شاء الله من توليه المسئولية لم يتعرض لأي خسارة ،

▪ في كاس زايد للأندية الابطال وضع الهلال السعودي قدما في نصف النهائي بفوزه على الاتحاد السكندري بثلاثية امس في الرياض ، ليدخل لقاء الإياب بالإسكندرية بعدة خيارات ، وأصبح الفريق مؤهلا تماماً لنصف النهائي ،في انتظار المتأهل من اهلي جدة والوصل الاماراتي ،

وكان أهلى جدة قد تعادل إيجابيا مع الوصل في دبي بهدفين لكل مما يعني اقترابه هو الاخر لنصف النهائي ومواجهة الهلال حيث يدخل مباراته في جدة ووسط جماهيره بخيارات عديدة ،

طبعا يتأهل الفائزان للنهائي ولا يوجد مركز ثالث او رابع ،

▪نصف النهائي يلعب ذهاب واياب ، والنهائي سيكون من جولة واحدة في مدينة العين ،

▪ نجحت الرابطة الرياضية للسودانيين بمكة وهلالالاب الغربية في اخراج واحدة من انجح الدورات الرياضية في الفترة الاخيرة للراحل على همشري ومن الواضح ان مكانة الرجل الكبيرة لدى الجميع كانت واحدا من أسباب وعوامل نجاحها ،

وأضاف لنجاحها ايضا المستشار بالقنصلية حافظ يوسف والذي حرص على برنامج القرعة وبرنامج الافتتاح وهاهو يشرف الختام ويقوم بالمشاركة في تكريم عدد من الرياضيين والشخصيات ويقدم في النهاية الكاس والميداليات والجوائز للفريق الفائز والثاني واللاعبين ،

وستقوم الجوهرة الرياضية وتوثيقا وتخليدا لهذه الذكرى بتغطيتها عبر صفحاتها بالقلم والصورة

الرحمة والمغفرة للراحل المقيم علي همشري..