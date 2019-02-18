لص يسرق (قدرة فول) وهي على النار بالكلاكلة..!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
من الأخبار التي نادر ما تحدث في الشارع العام تعرض صاحب بقالة بمنطقة الكلاكلة لسرقة وصفها أهل الحي بالسرقة الـ(الطريفة) .
حيث تعرض صاحب البقالة (يعقوب) إلى سرقة (قدرة الفول) التي اعتاد أن يعدها في الساعات الأولى صباح كل يوم، وفي اليوم الذي حدثت فيه السرقة قام صاحب البقالة بإعداد (قدرة الفول) كالعادة ووضعها على النار كي تنضج وذهب لصلاة الصبح بمسجد قريب من البقالة .
وحي العودة تفاجأ بسرقة (قدرة الفول) وكانت الحادثة صدمة لأهل الحي الذين تداولوا الخبر باستغراب ودهشة لا تخلو من الطرافة مع التأكد على جودة ومهارة صاحب البقالة على طهي وإعداد الفول .
من جانبه وبحسب صحيفة السوداني، لم يعلق صاحب البقالة على السرقة واكتفى بالصمت ورفض أن يقوم لفتح بلاغ لحادثة السرقة .
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