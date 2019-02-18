أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 18 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.72 جنيه.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
18/02/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4298
0.4319
0.4309
الجنيه الاسترليني
61.3220
61.6286
61.4753
الفرنك السويسري
47.3188
47.5554
47.4371
الدولار الكندي
35.8919
36.0714
35.9816
كرونة السويدية
5.1310
5.1567
5.1438
الكرونة النرويجية
5.5063
5.5338
5.5201
الكرون الدنماركي
7.1988
7.2348
7.2168
الدينار الكويتي
155.3811
156.1580
155.7696
الريال السعودي
12.6667
12.7300
12.6984
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0448
13.1100
13.0774
الدينار البحريني
125.9279
126.5575
126.2427
ريال عماني
123.3446
123.9613
123.6530
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.7263
53.9949
53.8606
XAR
2021.2121
2031.5484
2026.3803
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