أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 18 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.72 جنيه. أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني. 18/02/2019 الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4298 0.4319 0.4309 الجنيه الاسترليني 61.3220 61.6286 61.4753 الفرنك السويسري 47.3188 47.5554 47.4371 الدولار الكندي 35.8919 36.0714 35.9816 كرونة السويدية 5.1310 5.1567 5.1438 الكرونة النرويجية 5.5063 5.5338 5.5201 الكرون الدنماركي 7.1988 7.2348 7.2168 الدينار الكويتي 155.3811 156.1580 155.7696 الريال السعودي 12.6667 12.7300 12.6984 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774 الدينار البحريني 125.9279 126.5575 126.2427 ريال عماني 123.3446 123.9613 123.6530 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.7263 53.9949 53.8606 XAR 2021.2121 2031.5484 2026.3803

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