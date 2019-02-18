في ذكرى رحيله.. من هو سر الختم الخليفة؟ (بروفايل)

في مثل هذا اليوم 18 فبراير 2006، رحل عن عالمنا أحد من قدموا خدمات عدة للسودان وشعبها من خلال تدرجه في المناصب الخدمية، حتى وصل إلى منصب رئيس مجلس الوزراء، ليكون من الشخصيات الذين أدراوا ملفات سودانية كثيرة من أجل بلاده، ألا وهو سر الختم الخليفة.

سر الختم الخليفة الحسن من مواليد 1 يناير 1919، ورحل عن عالمنا في 18 فبراير 2006، وهو رئيس وزراء لحكومة أكتوبر بعد قيام ثورة أكتوبر الشعبية في السودان عام 1964م.

ولد بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عام 1919 م وتوفي إلى رحمة مولاه في يوم السبت 18 فبراير 2006 م. والده الخليفة الحسن أحمد ووالدته نفيسة الفكي العبيد. تلقى تعليمه الأولي والمرحلة المتوسطة بمدارس الدويم وبخت الرضا ثم تخرج في كلية غوردون التذكارية مدرسة المعلمين عام 1937 ثم كلية اكستر جامعة أوكسفورد (1944-1946) .

عمل مدرساً بمعهد تدريب المعلمين بخت الرضا (1938 – 1944م). وترقى لوظيفة باش مفتش تعليم محافظة الاستوائية جوبا في الفترة (1950 – 1957) ثم عمل مساعداً لمدير التعليم في المديريات الجنوبية (1957 – 1960)، ليقوم بنشر اللغة العربية بالجنوب. ثم عميداً للمعهد الفني بالخرطوم (1960 – 1964).

اختير رئيسا لحكومة أكتوبر الإنتقالية الأولى والثانية (1964 –1965)، ثم سفيرا للسودان في إيطاليا(1966 - 1968) وفي بريطانيا (1968-1969)، ونال لقب (سير) من ملكة بريطانيا. تقلد منصب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي (1972 – 1973) ثم منصب وزير التربية والتعليم العالي (1973 –1975). ثم مستشارا لرئيس الجمهورية للتعليم خلال الفترة (1982 – 1985م).

منذ عام 1986 كان من المؤسسين لمؤسسة حجار الخيرية وتولى رئيس مجلس إدارتها إلى أن توفاه الله في 18 فبراير 2006م.

وقال طه علي البشير، في وقت سابق إن سر الختم يعتبر أول من أسس وأدخل مادة اللغة العربية في جنوب السودان آنذاك، وتطرق طه الى مسيرته السياسية والأدبية والتعليم.

وأوضح أنه تم اختياره ليكون سفيرا بوزارة الخارجية في العامين 1966-1968 م بجانب عمله مستشارا لرئيس الجمهورية للتعليم في العام 1983-1985) و شغله لعدد من المناصب السياسية والأكاديمية والدستورية، وأشاد رئيس مجلس الادارة بالدور الذي ظل يقوم به الادباء والمفكرون حفاظا على القيم الاجتماعية والإرث الثقافي في البلاد ، وأكد استمرار مؤسسته في توثيق مثل هذه الاعمال والسير التاريخية حتى تحفظ لكل مبدع حقه.