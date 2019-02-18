سقوط الشرعية المدعاة في اليمن .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السلام على كل يمني حر يرفض التطبيع والخنوع والاستسلام والذل.

السلام لاحرار اليمن وهم يخرجون في أكبر تظاهرات شعبية في صنعاء والحديدة وغيرها من المدن والمناطق اليمنية وهم يهتفون الموت لامريكا الموت لاسرائيل ويعلنون المفاصلة التامة بينهم والأمريكي والإسرائيلي وكل المطبعين مع هذا العدو .

السلام على ملايين الشعب اليمني الحر الشريف وهم يخرجون في الطرقات يدينون التطبيع العلني في وارسو كما اداتوا من قبل كل أشكال التطبيع

السلام لشرفاء اليمن الثابتون على مواقفهم الراسخون رسوخ جبالهم الشامخة وهم يتصدون في صمود وعزة الى العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي الاماراتي الذي يقتل رجالهم ويرمل نساءهم وييتم أطفالهم ويدمر بلادهم ويمنع عنهم الغذاء والدواء والوزير الخائن خالد اليماني يجلس الى جوار جزار العصر المجرم نتنياهو على طاولة واحدة في وارسو يمازحه ويقدم له الخدمات وامام وجهه أقطاب العدوان على بلاده مما يبين أن خالد اليماني ورئيسه عبد ربه منصور هادي ليسوا إلا خونة وضيعين وأدوات يحركها المعتدي ، وقد قال فيهم اهل اليمن كلمتهم من قبل أكثر من مرة ولكنهم اليوم خرجوا بالملايين في عدد كبير من المدن والقرى اليمنية يهتفون برفض التطبيع والخيانة ويقدمون للعالم أجمع دليلا قويا وقاطعا على أن المطبعين والخونة لا مكان لهم في الشارع اليمني ولا احترام لهم بين اليمنيين مطلقا .

ان كان البعض حتي الامس يتوهمون أن عبد ربه منصور هادي ورفاقه من العملاء الخونة يمثلون ولو جزء من الشرعية وأنهم اهل للتباحث معهم حول مشاكل اليمن وكيفية التوصل الى حلول لها فإنه بات واضحا أمام العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن هؤلاء المطبعين مع العدو الصهيوني لايمتلكون ذرة من الشرعية مطلقا وأنه لا مجال للحديث معهم حول قضايا اليمن فهم ليسوا أهلا لذلك وملايين اليمنيين يتظاهرون ضدهم ويسقطون شرعيتهم المدعاة .