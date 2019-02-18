مقتل 4 جنود و5 من “بوكو حرام” في اشتباكات دامية شمال نيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علن الجيش النيجيري، الأحد، مقتل 4 من جنوده و5 مسلحين من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، خلال اشتباكات في ولاية “يوبي” شمال شرقي البلاد.

وقال ساجير موسى، المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن مسلحي التنظيم شنوا هجومًا على قاعدة عسكرية في بلدة بوني يادي، مساء السبت.

وأضاف أن عناصر الجيش تصدّوا للهجوم وتمكنوا من قتل “خمسة إرهابيين”، واستولوا على أسلحة ثقيلة ودراجة نارية.

ولفت المسؤول العسكري أن ضابطًا في الجيش و3 جنود قتلوا إثر المواجهة، فيما أصيب 5 جنود آخرون.

ولفت موسى إلى أن عناصر الجيش تصدت لمسلحي “بوكو حرام” أثناء محاولتهم الاقتراب من منطقة عسكرية ومعهم 4 شاحنات مزودة بمدافع رشاشة، وأسلحة وذخائر، ومركبة محصّنة ضد الألغام والكمائن.

و”بوكو حرام”، جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها، ذات الأغلبية المسيحية.

وفي مارس/آذار 2015، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم “داعش” الإرهابي. الاناضول

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