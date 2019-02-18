الخرطوم: باج نيوز
اتهمت إيمان أبو القاسم، طليقة عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، طليقها باختطاف ابنائها وضمهم إلى الصفوف القتالية، وطالبته خلال مداخلة لها في ندوة سياسية تحدث فيها عبد الواحد نور بألمانيا بالمثول أمام الشرطة الألمانية للاحتكام لها ختى تتمكن من استرداد أطفالها.
وبحسب صحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الأثنين” فإن إيمان سخرت من حديثه عن دولة القانون والتغيير السياسي.
وقالت” إذا كان هنالك تغيير فليبدأه نور أولاً بالأسرة بحقي في أطفالي وحقي في فلذات أكبادي، والتغيير ما ببدأ بالهواء”.
وأكّدت أنّ وجودها من ضمن الحضور بالندوة ليس من أجل الحديث عن حركة تحرير السودان ولا عن منسوبيها، وكشفت عن وجود أطفالها في يد الجيش والذين تتراوح أعمارهما بين”9 ـ 11″ سنة.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: طليقة عبد الواحد تثير أزمة في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.