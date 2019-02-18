الجزيرة.. محكمة الاستئناف تبرئ أباً من اغتصاب ابنته

أصدرت محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة قراراً بإلغاء إدانة أب باغتصاب ابنته، وجاء في حيثيات القرار (يُلغى الحكم موضوع الإدانة والعقوبة مع الأمر بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، وإعلان براءتهم مع الأمر بإطلاق سراحهم فوراً).

وأدانت محكمة الطفل بمدني المتهمين حافظ عثمان ومعاذ موسى، العام الماضي حسب صحيفة التيار، تحت المواد 21/45/ج من قانون الطفل السوداني لسنة 2010 والمادة 20 مقروءة مع المادة 150/ج، والثاني تحت المواد 20/ج مقروءة مع 45/ج من قانون الطفل لسنة 2010، والعقوبة السجن عشر سنوات اعتباراً من دخولهم الحراسة في 13/11/2018 والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وفي حالة عدم الدفع السجن لعامين آخرين تسري بالتتابع، وذلك لمخالفتهم المادة 45/ج من قانون الطفل، وذلك على خلفية أن تقدمت الشاكية خالة الطفلة ببلاغ إلى نيابة الأسرة والطفل، بأن والد الطفلة وآخر قاما باغتصاب ابنة أختها المتوفية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)