تعرف على الفنانين الشباب الأكثر ثراءً داخل الوسط الفني

كشفت متابعات عن الفنانين الأكثر ثراء في السودان وذلك ضمن تقرير استقصائي تم اجراؤه مؤخرا، ذلك التقرير الذي اعتمد في البحث على عدد الحفلات التي يقوم بإحيائها الفنانين وأرقام تعاقداتهم، بالإضافة إلى حصر ممتلكاتهم إلى جانب بعض المعلومات التي تم التحصل عليها من بعض مدراء أعمالهم والمقربين منهم .

وفي مقدمة الفنانين الأكثر ثراء في السودان حل الفنان الشاب “طه سليمان” والذي وصلت أرقام التعاقدات معه إلى أكثر من 50 ألف جنيه للحفل الواحد، بينما كشفت الأرقام التي تم الحصول عليها إلى أن “طه” يقوم بأحياء ما بين 25-28 حفلاً خلال الشهر الواحد، كما يمتلك عدد من الاستديوهات والعقارات والسيارات، هذا بالطبع إلى جانب أجره الإضافي الذي يتقاضاه من تقديم البرامج التلفزيونية .

وخلف “طه سليمان” مباشرة يأتي الفنان “عاصم البنا”، والذي تجاوزت أرقام التعاقدات معه مقابل الحفل الواحد الـ45 ألف جنيه، ويقوم “عاصم” بأحياء أكثر من 25 حفلاً خلال الشهر الواحد، كما يمتلك عدد من المزارع والعقارات، إلى جانب استثمارات أخرى، وبالرغم من ابتعاده الدائم عن الأضواء .

حل الفنان “سامي المغربي” أيضاً في مركز متقدم للغاية ضمن قائمة الفنانين الشباب الأكثر ثراءً، حيث يبلغ متوسط الحفلات التي يقوم باحيائها “المغربي” 24 حفلاً خلال الشهر الواحد، بينما تخطى عداده مبلغ الـ40 ألف جنيه، كما يمتلك المغربي مزرعة ضخمة ببحرى إلى جانب عدد من المنازل والمحلات التجارية .

بالمقابل وبحسب خرطوم ستار، تجلس الفنانة “ندى القلعة” في صدارة المطربات الأكثر ثراء في السودان، بالرغم من تراجع أرقام حفلاتها الخاصة في الآونة الأخيرة ،حيث استطاعت “القلعة” تكوين ثروة ضخمة منذ ظهورها الأول في التسعينات، هذا وتمتلك “ندى القلعة” عدداٍ من العقارات بالعاصمة إلى جانب سلسلة كوافير ندى العنبر التي تشرف عليها بنفسها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)