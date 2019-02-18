(طربيزة القهوة).. جبنة حلوة حبشية

يبدو أن عشق السودانيين للقهوة يزداد يوماً بعد الآخر ليس في الانتشار الكبير لبائعات الشاي بشوارع وأزقة الخرطوم فحسب، بل أمتد الأمر إلى حضور القهوة وطقوسها في الأغاني، فأصبحت القهوة والفشار والبخور جميعها جزء من الأغاني، والآن انتقل الأمر إلى (طربيزة القهوة) التي بات هناك إقبال كبير عليها وازدياد في طلبها يوماً بعد الآخر، فكل سيدة وربة منزل بات همها إمتلاك هذه (الطربيزة) التي تختلف أسعارها باختلاف أشكالها وألوانها ..

وحتى نتعرف عليها عن قرب التقينا بالبائع أحمد (جبنة) الذي أشتهر ببيعها فقال: إن الطربيزة تتم صناعتها محلياً، وهي تصنع من الخشب مع أدخال بعض الفنيات عليها، إلا أنه عاد وقال إن هناك بعض السيدات يطلبن تصنيعها من (القزاز) حتى تتماشى مع طبيعة الأثاث الذي يضعونه في منازلهم، وأضاف بأن مؤخراً هناك بعض التجار باتوا يستوردونها بالطلب من إثيوبيا، وهذه تكون بمواصفات خاصة .

وعن مكونات هذه الطربيزة ذكر إنها مثلها مثل الطربيزة التي تعتمد عليها بائعة الشاي في حفظ أشياءها، فهي بها مكان مخصص في أسفل الطربيزة لحفظ البن والبهارات والسكر، وفي الأعلى بها مكان مخصص لحفظ (الفناجين)، وأيضاً بها مبخر خاص، وعن الأسعار ذكر إنها تبدأ من ثمانمائة جنيه وتصل إلى ألف وخمسمائة جنيه للمصنوعة من (القزاز) .

وأشار وبحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن هناك سيدات يلجأن إلى النجارين بالحي، ويطلبن منهم تصنيعها، مع الاستعانة ببعض الصور لهذه الطرابيز، وعن الأقبال قال إن الإقبال عليها كبير خاصة في الآونة الأخيرة، وأذكر أن إحدى السيدات قالت لي إن (قعدات الجبنة والختات) باتت تتطلب هذه الطرابيز باعتبار أنها سياحية وفخمة وأغلب النساء بتن يستخدمنها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)