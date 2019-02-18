السودان.. استيراد (800) بقرة حلوب من الولايات المتحدة

كشف مدير الجودة بمصنع فابي لمنتجات الألبان بمدينة شندي بولاية نهر النيل، محمد مصطفى عن إستيراد (800) بقرة حلوب من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، بجانب استيراد عدد من عربات التوزيع وثلاجات كبيرة لتخزين المنتجات .

وأعلن مصطفى عن دخول سلعة جديدة من منتجات الألبان للأسواق في الربع الثاني من العام (2019) بعد أن أكملت عملية تأهيل المصنع وأصبح الآن يعمل بطاقته القصوى بـ(950) نقطة، مؤكداً أن الإنتاج يفوق (50) طنا يومياً، يتم توزيعها لكل محليات الولاية المختلفة بما فيها الخرطوم .

وأشار مدير الجودة وبحسب صحيفة آخر لحظة، عن تحديات وعقبات كبيرة ظلت تواجه عملية الإنتاج من ضمنها زيادة تكلفة الإنتاج خاصة بعد انعدام الوقود في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي، بجانب ارتفاع أدوية علاج الأبقار بإعتبارها المصدر الأول لسير عمل المصنع، بالإضافة لزيادة أسعار الأعلاف، فضلاً عن ارتفاع تكاليف مواد التعبئة وزيادة قيمة الترحيل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)