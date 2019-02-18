السودان يشارك في مؤتمر الدفاع بأبوظبي

بدأت أعمال الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية (آيدكس 2019) يوم امس في نسخته الرابعة عشرة بالعاصمة الأماراتية أبوظبي بمشاركة أكثر من ستين دولة، وبتشريف سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

حضر حفل الافتتاح الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع والذي كان قد تلقى دعوة رسمية من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأماراتي .