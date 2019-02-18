مواجهة نارية بين الخرطوم الوطني والاهلي الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخرطوم الوطني

الخليج 365 :

تظهر الحسابات معقدة جداً في مباراة ديربي العاصمة، مساء اليوم الاثنين، بين الخرطوم الوطني والأهلي الخرطوم، على ملعب حليم شداد، ضمن الجولة الـ12 لفرق المجموعة (أ)، من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

ويدخل كل طرف المباراة بحسابات خاصة ودوافع مختلفة، منحت موقعة حليم شداد الصبغة المصيرية، حيث يعني الفوز للخرطوم الوطني، الذي يحتل الترتيب الخامس برصيد 15 نقطة، الاقتراب من التأهل إلى مرحلة النخبة بنسبة كبيرة، بينما تضعه الخسارة تحت رحمة الأخرين.

ويتمسك الأهلي الخرطوم، الذي يحتل الترتيب السابع وقبل الأخير برصيد 8 نقاط، بالأمل الأخير للحاق بركب النخبة، حيث يبني حساباته على الفوز بكل مبارياته الثلاث المتبقية، لينافس على الترتيب الرابع في سلم المجموعة.

وفي حال خسارته من الخرطوم، فإن صعود الأهلي إلى النخبة من خلال مباراتيه المتبقتين، سيكون شبه مستحيل، وتتحول مواجهاته المتبقة إلى تحصيل حاصل.

وتعتبر المباراة ثأرية للأهلي الخرطوم، الذي خسر من جاره اللدود، في المرحلة الأولى بهدفين مقابل هدف، كذلك يرغب في تعقيد الأمور على الوطني، الذي تلقى صدمة كبيرة بفوز الأمل على الهلال الاُبَيِّض أمس، ليزاحمه على تذكرة الصعود للنخبة.

وتعثر الخرطوم في مبارياته الأخيرة في المجموعة على نحو مفاجئ، بخسارته من المريخ والهلال الأُبيض والموردة، وبات الشعار الوحيد المرفوع أمامه في مباراة الغد أمام الأهلي، هو العودة إلى سكة الانتصارات.