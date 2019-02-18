شكاوى من انعدام مياه الشرب بولاية تركيكا

قالت السلطات المحلية في ولاية تركيكا بجنوب السودان، ان المواطنين يعانون من انعدام مياه الشرب النقية، و خطر المجاعة بالاضافة الى تفشى الامراض وسط المواطنين بالولاية. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع راديو تمازج

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