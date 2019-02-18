إحالة متهمين بمحاولة تجنيد (1000) مقاتل لمصلحة “حفتر” للمحكمة

أحالت النيابة المختصة للمحكمة ملف متهمين أحدهم ينتمي لحركة مسلحة حاولا تجنيد 1000 مقاتل من أحدى القبائل للعمل مع قوات اللواء حفتر في ليبيا.

وكشفت مصادر نيابية أمس، عن إحالة مساعد مكتب مدعي جرائم دارفور بالخرطوم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود أمس، لمحكمة جرائم دارفور المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال ملف قضية المتهمين، عقب اكتمال التحقيقات معها.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن قوات الدعم السريع تمكنت من القبض على المتهمين بالحدود السودانية الليبية أثناء عودتهما من ليبيا وبحوزتهما نص اتفاقية مع أحدى القبائل الليبية بتجنيد “1000” مقاتل للقتال ضمن صفوف حفتر على أن تلتزم بتدريبهم القتالية وتسليحهم بحسب صحيفة الانتباهة، فيما ضبطت الدعم السريع بحسب المصادر بحوزة المتهمين مركبات دفع رباعي ومبالغ مالية لعملة ليبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)