طليقة “عبدالواحد” تثير أزمة في ألمانيا وتطالبه بالمثول أمام الشرطة

اتهمت إيمان أبوالقاسم، طليقة “عبدالواحد محمد نور”، رئيس حركة تحرير السودان، طليقها باختطاف أبناءها وضمهم إلى الصفوف القتالية .
وطالبته خلال مداخلة لها في ندوة سياسية تحدث فيها “عبدالواحد محمد نور” بالمانيا بالمثول أمام الشرطة الألمانية للاحتكام لها حتى تتمكن من استرداد أطفالها .
وسخرت إيمان من حديثه عن دولة القانون والتغيير السياسي، وقالت: “إذا كان هناك تغيير فليبدأه نور أولاً بالأسرة بحقي في أطفالي وحقي في فلذات أكبادي، والتغيير ما ببدأ بالهواء” .
وأكدت أن وجودها من ضمن الحضور بالندوة ليس من أجل الحديث عن حركة تحرير السودان ولا منسوبيها، وكشفت وبحسب صحيفة الأخبار عن وجود أطفالها في يد الجيش والذين تتراوح أعمارهم ما بين (9 – 11) سنة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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