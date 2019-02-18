تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قون : *محروس : الهلال فاوضني .. وفي انتظار التأشيرة * الأزرق يتعادل أمام باورد يناموز 1/1.. أطهر يحرز الهدف وشيبوب يهدر ركلة جزارء *الزعفوري يشرف على المباراة الودية .. واجتماع طارئ للاعبين مع البعثة الإدارية *جماهير المولودية تعتدي على اللاعبين وإقالة عمروش * التعادل يسيطر على مباراة زيسكو وزاناكو .. والكوماندوز والفرسان في ديربي العاصمة صحيفة الصدى : *رئيس الاتحاد العربي : الله على المريخ السوداني * شقاق : أربعة لاعبين شاركوا ضد المولودية رغم المعاناة من التسمم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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