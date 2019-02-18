الهلال يتعادل مع باور ديناموز الزامبي في تجربة اعدادية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تعادل الهلال مع فريق باور ديناموز الزامبي بهدف لكل في تجربة ودية حبية جاءت التجربة ضمن استعدادات الهلال لمباراته المهمة امام زيسكو الزامبي الاحد المقبل ضمن الجولة الثالثة لدوري مجموعات الكونفدرالية .
تقدم الفريق الزامبي بواسطة اللاعب مارتن عن طريق ركلة جزاء فيما ادرك اطهر الطاهر التعادل للازرق من ركلة حرة مباشرة ولعبت المباراة على ثلاثة اشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط .
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