بالفيديو : (زغرودة) ندى القلعة إعجاباً بالفنان البعيو تثير غضب رواد المواقع وهجوم عنيف على موقفها

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على الفنانة الجماهيرية ندى القلعة بسبب ظهورها في فيديو جديد ظهرت فيه وهي تستمع إلى إحدى الأغنيات الحماسية للفنان الشعبي عبد الله البعيو حيث كانت تردد معه كلمات الأغنية مبدية إعجابها الكبير بأدائه ، معبرة عن ذلك بالزغاريد التي ظلت ترددها أثناء استماعها.

رواد المواقع استنكروا ما عدوه لامبالاة من قبل الفنانة بما يحدث في الشارع من أحداث واحتجاجات وما نتج منها من ضحايا بين المتظاهرين حيث كتب أحدهم منتقداً ظهورها بهذا الصورة حيث قال:(والله يا جماعة من يوم الثورة دي اندلعت والوليدات استشهدوا و اعتقلو الدنيا دي مسخانه علينا راديو ما بنسمع لكن ديل البنزين و اللحمه والخدار بجيهم لحد عندهم وما اتكووو بي نار حرقة حشا الأمهات أمهات شباب الوطن).

ووجه منتقد آخر حديثه للفنانة ندى القلعة حيث قال:((قلتي بتحسي بي ناس وبتقدمي أعمال إنسانية طيب ابسط شي حسي بي العايشنو بس المشكلة إنك فاكره انك جميله يا سيتي الجمال في الأدب والطبع مش الألوان ومكياج) بينما كتب معلق آخر (شباب الثورة أثبت أن نوعية ندى القلعة ماليها تأثير على وعي الشباب . شباب الثورة راضعين شعر حميد ومحجوب شريف وأغاني مصطفى سيد أحمد . أما ندى القلعة فهي كالإنقاذ ) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)